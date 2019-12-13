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Bakan Gül'den ABD Senatosu'nun skandal sözde 'Ermeni soykırımı' kararına sert tepki geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
ABD SKANDAL 'ERMENİ SOYKIRIMI' KARARINA TEPKİ!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Senatosu'nun skandal sözde 'Ermeni soykırımı' kararına geldi. , "Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." dedi.

Senatosu 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etti. Demokrat Senatör Menendez tarafından 4. kez sunulan tasarıya bu kez itiraz eden olmadı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD Senatosu'nun skandal sözde 'Ermeni soykırımı' kararına geldi. , "Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." dedi.

ABD SENATOSU'NDAN SKANDAL KARAR

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bu adımın ardında senatoda 3 kez engellenen sözde Ermeni Soykırımı tasarısı senatodan geçti. Geçen ay Temsilciler Meclisi'nden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek.

Senatör Rob Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosu'nun sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını resmen kabul ettiğini duyurdu.

3 KEZ ENGELLENMİŞTİ

Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek. Beyaz Saray, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olan tasarının geçmesini daha önce üç kez engellemişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada konuşan üyeler tasarının kabul edilmesi hakkındaki konuşmalarında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na vurgu yapmaları dikkat çekti.

ABD Senatosu'ndan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar! Sözde Ermeni tasarısını kabul ettiler ABD SENATOSU'NDAN 1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ SKANDAL KARAR! SÖZDE ERMENİ TASARISINI KABUL ETTİLER

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Osman Osman

Bu senatorler gerçekten aptal. Osmanlı imparatorluğu'nun yüzyıllardır bağrında sorunsız sıkıntısız yaşayan erminiler ne olmuştuda zorunlu göçe tabi tutulmuşlardı. Bunun cevabını verseler işler toptan sonuçlanacak.

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cevapla 13.12.2019 11:12
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