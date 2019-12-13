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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
ABD BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Senatosu'nda olayları ile ilgili alınan karar sonrası, ABD Büyükelçisi 'na çağrıldı.

Senatosu'nda olayları ile ilgili alınan karar sonrası, ABD Büyükelçisi 'na çağrıldı.

Detaylar gelecek...

BÜYÜKELÇİ NEDEN ÇAĞRILDI?

ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı geçirdi. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Bu kez tasarı, Senato'da kabul edildi...

ABD Senatosu'ndan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar! Sözde Ermeni tasarısını kabul ettiler ABD SENATOSU'NDAN 1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ SKANDAL KARAR! SÖZDE ERMENİ TASARISINI KABUL ETTİLER

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