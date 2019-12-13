ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
ABD Senatosu'nda 1915 Ermeni olayları ile ilgili alınan karar sonrası, ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
ABD Senatosu'nda 1915 Ermeni olayları ile ilgili alınan karar sonrası, ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Detaylar gelecek...
BÜYÜKELÇİ NEDEN ÇAĞRILDI?
ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı geçirdi. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Bu kez tasarı, Senato'da kabul edildi...
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