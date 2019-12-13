Türkiye'den ABD'deki skandal tasarıya sert tepki |Video

ABD ​Senatosu'nda Türkiye ile ilgili skandal bir tasarı kabul edildi. Senato genel kurulunda yapılan oylamada, tarihi gerçeklere aykırı şekilde 1915 olaylarını soykırım olarak adlandıran tasarıya onay verildi. Türkiye skandal tasarıya sert tepki gösterdi.