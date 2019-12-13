BİZE ULAŞIN
13.12.2019
Türkiye'den ABD'deki skandal tasarıya sert tepki |Video
ABD Senatosu'nda Türkiye ile ilgili skandal bir tasarı kabul edildi. Senato genel kurulunda yapılan oylamada, tarihi gerçeklere aykırı şekilde 1915 olaylarını soykırım olarak adlandıran tasarıya onay verildi. Türkiye skandal tasarıya sert tepki gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.