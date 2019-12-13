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Son dakika: AK Parti'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
AK PARTİ'DEN ABD SENATOSUNUN ERMENİ KARARINA SERT TEPKİ

Sözcüsü , "ABD Senatosu'nun 1915 yılında 'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

Sözcüsü , Twitter'dan ABD Senatosunun ""na sert tepki gösterdi. Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

Çelik, "Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de, tarihi yalan siyasetine alet etmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak niteliktedir. Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır." ifadelerine yer verdi.

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