Cumhurbaşkanlığından ABD Senatosunda kabul edilen yasa tasarısıyla ilgili açıklama

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

Tasarıya Ankara'dan sert tepkiler geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır" açıklamasında bulunurken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." dedi.

ALTUN: İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ TEHLİKEYE ATMAKTADIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecek" açıklamasını yaptı.

KALIN: TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUNU ETKİİLEMEYECEKTİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de kabul edilen Ermeni tasarısıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından "ABD Senatosu'nun, çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." açıklamasında bulundu.

BAKAN DÖNMEZ: UMUT EDERİM BU HATALARINDAN DÖNERLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.

Bakan Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz" ifadelerini kullandı.