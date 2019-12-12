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Cumhurbaşkanlığından ABD Senatosunda kabul edilen yasa tasarısıyla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesine 'dan sert tepkiler geldi. İletişim Başkanı , ve Enerji ve yaptıkları açıklamalarla karara sert tepki gösterdi.

Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

Tasarıya 'dan sert tepkiler geldi. İletişim Başkanı , "Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır" açıklamasında bulunurken da "Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda 'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." dedi.

ALTUN: İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ TEHLİKEYE ATMAKTADIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecek" açıklamasını yaptı.

KALIN: TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUNU ETKİİLEMEYECEKTİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'de kabul edilen Ermeni tasarısıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından "ABD Senatosu'nun, çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." açıklamasında bulundu.

BAKAN DÖNMEZ: UMUT EDERİM BU HATALARINDAN DÖNERLER

Enerji ve , ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.

Bakan Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

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