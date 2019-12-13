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ABD Senatonun skandal “Ermeni kararı” sonrası açıklama geldi! Trump ne düşünüyor?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
SENATONUN “ERMENİ KARARI” SONRASI AÇIKLAMA! TRUMP NE DÜŞÜNÜYOR?

Senatosunun skandal bir karar ile 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak nitetlendirmesi ardından gözler ABD'deki mevcut Donald hükümetinden gelecek açıklamaya çevrilmişti. Konuya ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir açıklama yarıldı. Elçilik sözcüsü, "Washington Yönetimi'nin pozisyonunun değişmediğini" bildirdi.

Senatosu dün 'nun son döneminde yaşanan ve '1915 olayları' olarak anılan tarihsel gelişmeleri 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.

Bu hamleye Türkiye'den çok sert tepkiler gelirken, konuya ilişkin kritik bir açıklama da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin "Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini" bildirdi.

Bir büyükelçilik sözcüsü, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz Başkan'ın geçen nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald , 1915 olaylarına dair 24 Nisan'da yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmamış, bunun yerine Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesine yer vermişti.

Cumhurbaşkanlığından ABD Senatosunda kabul edilen yasa tasarısıyla ilgili açıklama CUMHURBAŞKANLIĞINDAN ABD SENATOSUNDA KABUL EDİLEN YASA TASARISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: SENATOSUNUN KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Senato'nun kararının 'yok hükmünde' olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir' ifadesini kullandı.

SKANDAL KARAR 29 EKİM'DE TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN GEÇTİ

Türkiye'nin 'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı harekâtın ardından harekete geçen ABD'li siyasetçiler, 29 Ekim'de 8 Nisan 2019 tarihli bir tasarıyı oylamaya sunmuştu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, 1915 yılı ve sonrasında yaşanan olayları 'Ermeni soykırımı' olarak nitelendiren karar tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 405 lehte, 11 aleyhte ve 3 çekimser oyla kabul edildi.

Bu yönde bir tasarı 35 yıldır farklı şekillerde gündeme gelse de Temsilciler Meclisi'nde hiç oylamaya sunulmamıştı. Temsilciler Meclisi'nde ezici çoğunlukla kabul edilen işte bu tasarı, dün de ABD Senatosu'nda kabul edildi.

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TRUMP TASARIYI İADE EDEBİLİR

Karar tasarısının bağlayıcılığı bulunmuyor. Kongre'nin iki kanadından da geçen tasarı, şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gelecek. Trump tasarıyı iade edebilir.

Ancak 'soykırım' tasarı Kongre'de üçte iki çoğunlukla kabul edildiği takdirde, Başkan Donald Trump'a geri gönderilebiliyor.

Son dakika: AK Parti'den ABD Senatosunun Ermeni kararına sert tepki SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN ABD SENATOSUNUN "ERMENİ KARARI"NA SERT TEPKİ
Bakan Gül'den ABD Senatosu'nun skandal sözde 'Ermeni soykırımı' kararına sert tepki geldi BAKAN GÜL'DEN ABD SENATOSU'NUN SKANDAL SÖZDE 'ERMENİ SOYKIRIMI' KARARINA SERT TEPKİ GELDİ
ABD Senatosu'ndan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar! Sözde Ermeni tasarısını kabul ettiler ABD SENATOSU'NDAN 1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ SKANDAL KARAR! SÖZDE ERMENİ TASARISINI KABUL ETTİLER
Dışişleri Bakanlığından ABD Senatosu'na tepki DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ABD SENATOSU'NA TEPKİ

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