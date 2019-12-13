ABD Senatonun skandal “Ermeni kararı” sonrası açıklama geldi! Trump ne düşünüyor?

ABD Senatosunun skandal bir karar ile 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak nitetlendirmesi ardından gözler ABD'deki mevcut Donald Trump hükümetinden gelecek açıklamaya çevrilmişti. Konuya ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir açıklama yarıldı. Elçilik sözcüsü, "Washington Yönetimi'nin pozisyonunun değişmediğini" bildirdi.

ABD Senatosu dün Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan ve '1915 olayları' olarak anılan tarihsel gelişmeleri 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.



Bu hamleye Türkiye'den çok sert tepkiler gelirken, konuya ilişkin kritik bir açıklama da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapıldı.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin "Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini" bildirdi.

Bir büyükelçilik sözcüsü, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz Başkan'ın geçen nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'da yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmamış, bunun yerine Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesine yer vermişti.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: SENATOSUNUN KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Senato'nun kararının 'yok hükmünde' olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir' ifadesini kullandı.





SKANDAL KARAR 29 EKİM'DE TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN GEÇTİ



Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı harekâtın ardından harekete geçen ABD'li siyasetçiler, 29 Ekim'de 8 Nisan 2019 tarihli bir tasarıyı oylamaya sunmuştu.



Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, 1915 yılı ve sonrasında yaşanan olayları 'Ermeni soykırımı' olarak nitelendiren karar tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 405 lehte, 11 aleyhte ve 3 çekimser oyla kabul edildi.



Bu yönde bir tasarı 35 yıldır farklı şekillerde gündeme gelse de Temsilciler Meclisi'nde hiç oylamaya sunulmamıştı. Temsilciler Meclisi'nde ezici çoğunlukla kabul edilen işte bu tasarı, dün de ABD Senatosu'nda kabul edildi.

TRUMP TASARIYI İADE EDEBİLİR



Karar tasarısının bağlayıcılığı bulunmuyor. Kongre'nin iki kanadından da geçen tasarı, şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gelecek. Trump tasarıyı iade edebilir.



Ancak 'soykırım' tasarı Kongre'de üçte iki çoğunlukla kabul edildiği takdirde, Başkan Donald Trump'a geri gönderilebiliyor.