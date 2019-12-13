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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD Senatosu'na sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
BAKAN AKAR'DAN ABD SENATOSU'NA SERT TEPKİ

Akar: "( kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir.Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir" dedi.

Akar, "( kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir" ifadelerinde bulundu. Bakan Akar ayrıca, "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz." dedi.

Milli , ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin, "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir." dedi.

Akar, " Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir." diye konuştu.

"ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN HAKKIMIZI KORUYORUZ"

Akar, "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz." ifadelerini kullandı.

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