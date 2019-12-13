Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD Senatosu'na sert tepki
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD Senatosu kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir.Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "(ABD Senatosu kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir" ifadelerinde bulundu. Bakan Akar ayrıca, "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin, "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir." dedi.
Akar, " Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir." diye konuştu.
"ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN HAKKIMIZI KORUYORUZ"
Akar, "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! "İnşallah daha da düşecek"
- ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
- Fuat Oktay: ABD tarihi yalanlarla yazma peşinde
- Canan Karatay'a suç duyurusu!
- Şentop'tan ABD senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki
- Başkan Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı
- Ceren Özdemir'in katiline istenen ceza belli oldu!
- Türkiye'ye yayılıyor! Bakandan flaş çağrı
- İmamoğlu sözünü yine tutmadı!
- MSB duyurdu: Hain tuzak imha edildi
- İsrail askerlerinin üzerine tabela düştü! Korkuyla kaçıştılar...
- Adana'da okul servisinde şoke eden görüntü! 17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar
- Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! "İnşallah daha da düşecek"
- "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor
- İmamoğlu sözünü yine tutmadı! Engelli vatandaşların çilesi sürüyor
- İBB'den İSPARK ve mezarlık ücretlerine zam!
- Son dakika: AK Parti'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na sert tepki
- Son dakika: Türkiye ekonomisine güven artıyor...
- Ekim ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
- Borsa İstanbul, 111 bin puanı aştı! Nisan 2018'den bu yana en yüksek açılışını yaptı
- Son dakika: FETÖ'den Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını alan şahıslara operasyon
- Son dakika: Adana'da düğmeye basıldı! DEAŞ'a operasyon...