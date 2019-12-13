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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
ŞENTOP'TAN ABD SENATOSUNUN 'ERMENİ KARARI'NA TEPKİ

Başkanı , Senatosunun " kararı"nın ciddiye alınacak bir karar olmadığını belirterek, "ABD'nin meselesi Ermeniler, 1915'te yaşanan olaylar değil. 'de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor." dedi.

Başkanı , Senatosunun " kararı"nın ciddiye alınacak bir karar olmadığını belirterek, "ABD'nin meselesi Ermeniler, 1915'te yaşanan olaylar değil. 'de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor." ifadelerine yer verdi.

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