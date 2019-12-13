TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nın ciddiye alınacak bir karar olmadığını belirterek, "ABD'nin meselesi Ermeniler, 1915'te yaşanan olaylar değil. Türkiye'de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor." dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nın ciddiye alınacak bir karar olmadığını belirterek, "ABD'nin meselesi Ermeniler, 1915'te yaşanan olaylar değil. Türkiye'de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor." ifadelerine yer verdi.
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