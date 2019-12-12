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İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine yeni zam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
İBB HİZMETLERİNE YENİ ZAM

zamlarına bir yenisini daha ekledi. hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri belirlendi. Yeni tarifelere yüzde 15'e varan oranlarda yapıldı.

Aralık ayı meclis toplantılarının ikincisi Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya meclis ikinci başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlık yaptı.

YÜZDE 15'E VARAN ZAM ORANLARI

Meclis toplantısında hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belirlendi. 2020 yılı tarifeleri TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı. Yeni tarifelere yüzde 15'e varan oranlarda yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

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İSPARK, HAL VE DARÜLACEZE ÜCRETLERİNE ZAM

1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den sonra uygulanmaya başlayacak.

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KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI TARTIŞMASI

Toplantıda AK Parti ile CHP grupları arasında kişisel verilerin güvenliği tartışması yaşandı. İBB ile iştirakler arasında yapılması istenen veri paylaşımına AK Parti grubu tepki gösterdi.

"KANUNA AYKIRIDIR"

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar "İSKİ'de abone olmuş isem bazı verileri almış ise paylaşmaması gerekir. Hepsi İBB nezdinde bütün kurumlardan toplanıp bu veriler ne yapılacak. Bu verilerin paylaşılması ve bir yerde toplanması kanuna aykırıdır" diye konuştu. Hukuk Komisyonunun CHP'li üyesi Ülkü Sakalar ise "Burada bahsedilen verilerin ifşa edilmesi değil. Protokoller BELBİM ve İBB, İSPARK ile İBB, İGDAŞ ile İBB arasında. Sadece verilen hizmetin gereği için gerektiği kadar kullanılmak üzere" yanıtını verdi. Yapılan konuşmaların ardından komisyonlardan gelen rapor AK Parti grubu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na sorulmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne geri gönderildi.

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