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CHP ve Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Amerikan medyası da Kanal İstanbul'a karşı çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
KANAL İSTANBUL'UN DOĞRU PROJE OLDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

'nin yüz akı olacak "" projesi hakkında devam eden tartışmalara, 'nun başını çektiği 'li gruptan sonra Amerikan medyası da dahil oldu. Bloomberg, projenin büyük riskler taşıdığını yazdı ve kendilerince projeye engel olmaya çalıştılar.

Başkan 'ın çılgın proje olarak açıkladığı aleyhine son günlerde gerek tayfasından gerekse Batı'dan büyük bir karalama kampanyası yürütülüyor.

Büyükşehir Belediye () Başkanı , imzalanan tüm mutabakatlara rağmen projenin engellenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ise; 2023 yılına kadar projenin yüzde 60 oranında tamamlanacağını açıkladı.

CHP-HDP-SAADET KARŞI

Hükümet, Kanal İstanbul konusunda büyük bir kararlılık gösterirken; CHP, ve Saadet Partisi cephesi projenin yapılmasının büyük bir hata olacağını savunuyor.

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BLOOMBERG'İN KANAL İSTANBUL HABERİ

Tartışmalara Amerikan medyası da dahil oldu. Ülkede yayın yapan Bloomberg, Kanal İstanbul'la ilgili yeni bir haberi okuyucularına sundu. Haberde, Kanal İstanbul projesinin doğa için büyük riskler taşıdığı ifade edildi. Haberin detaylarında ise projenin durdurulmasının için daha iyi olacağına yer verildi.

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