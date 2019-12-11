CHP ve Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Amerikan medyası da Kanal İstanbul'a karşı çıktı
Türkiye'nin yüz akı olacak "Kanal İstanbul" projesi hakkında devam eden tartışmalara, Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği CHP'li gruptan sonra Amerikan medyası da dahil oldu. Bloomberg, projenin büyük riskler taşıdığını yazdı ve kendilerince projeye engel olmaya çalıştılar.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın proje olarak açıkladığı Kanal İstanbul aleyhine son günlerde gerek CHP tayfasından gerekse Batı'dan büyük bir karalama kampanyası yürütülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, imzalanan tüm mutabakatlara rağmen projenin engellenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ise; 2023 yılına kadar projenin yüzde 60 oranında tamamlanacağını açıkladı.
CHP-HDP-SAADET KARŞI
Hükümet, Kanal İstanbul konusunda büyük bir kararlılık gösterirken; CHP, HDP ve Saadet Partisi cephesi projenin yapılmasının büyük bir hata olacağını savunuyor.
BLOOMBERG'İN KANAL İSTANBUL HABERİ
Tartışmalara Amerikan medyası da dahil oldu. Ülkede yayın yapan Bloomberg, Kanal İstanbul'la ilgili yeni bir haberi okuyucularına sundu. Haberde, Kanal İstanbul projesinin doğa için büyük riskler taşıdığı ifade edildi. Haberin detaylarında ise projenin durdurulmasının Türkiye için daha iyi olacağına yer verildi.
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