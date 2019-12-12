Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden flaş açıklama
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden yapılan açıklamada "Elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 35 dakika saat sürdü.
İletişim Başkanlığı tarafından, Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır.
YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİİNİN ÖNEMİ VE DEĞERİ BİR KEZ DAHA VURGULANMIŞTIR
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son dönemde sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekatlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek, yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmıştır.
TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ YOLUNDA KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDECEKTİR
Yerli ve milli ürünlerimizin performansı düşünüldüğünde; bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."
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