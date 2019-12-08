Ekrem İmamoğlu'dan yandaşlarına üst düzey görev!
31 Mart yerel seçimlerinde 'liyakat' sözleriyle vatandaşlardan oy isteyen Ekrem İmamoğlu, sözlerini çabuk unuttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm makamlarını yandaşlarına veren İmamoğlu son olarak, Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt, Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar'ı İBB yönetimine atadı.
Göreve gelmeden önce sürekli liyalatten dem vuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her gün bir yandaşını İBB yönetimine getiriyor.
Seçim faaliyetleri döneminde İmamoğlu için çalışan Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt, Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar, İBB'nin basın departmanına atandı.
HEM BASIN DANIŞMANI HEM İBB ÇALIŞANI!
Öte yandan Zilan Karakurt ve Şükrü Küçükşahin'in İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun gibi çalıştığı, tüm faaliyetleri basına ilettiği, Karakurt'un aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi WEB TV kuruluşunda yer aldığı biliniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında da görev alan Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt ve Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar'ın görev sorumluluk alanları şöyle oldu:
Şükrü Küçükşahin – İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu
Zilan Karakurt – İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu
Ulaş Yılmaz – İBB Dijital İletişim (Sosyal Medya) Sorumlusu
Süleyman Sarılar – İştiraklerden Sorumlu Basın Koordinatörü
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