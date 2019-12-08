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Ekrem İmamoğlu'dan yandaşlarına üst düzey görev!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2019
EKREM İMAMOĞLU'DAN YANDAŞLARINA ÜST DÜZEY GÖREV!

31 Mart yerel seçimlerinde 'liyakat' sözleriyle vatandaşlardan oy isteyen , sözlerini çabuk unuttu. 'nin tüm makamlarını yandaşlarına veren İmamoğlu son olarak, Şükrü Küçükşahin, , ile yönetimine atadı.

Göreve gelmeden önce sürekli liyalatten dem vuran 'li Başkanı , her gün bir yandaşını İBB yönetimine getiriyor.

faaliyetleri döneminde İmamoğlu için çalışan Şükrü Küçükşahin, , ile , İBB'nin basın departmanına atandı.

HEM BASIN DANIŞMANI HEM İBB ÇALIŞANI!
Öte yandan Zilan Karakurt ve Şükrü Küçükşahin'in İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun gibi çalıştığı, tüm faaliyetleri basına ilettiği, Karakurt'un aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi WEB TV kuruluşunda yer aldığı biliniyor.

'nde (İBB), Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında da görev alan Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt ve Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar'ın görev sorumluluk alanları şöyle oldu:

Şükrü Küçükşahin – İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu

Zilan Karakurt – İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu

Ulaş Yılmaz – İBB Dijital İletişim () Sorumlusu

Süleyman Sarılar – İştiraklerden Sorumlu Basın Koordinatörü

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Ferid Ferid

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cevapla 08.12.2019 15:03
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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