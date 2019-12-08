Deşifre oldu! İşte Ekrem İmamoğlu'nun Hamidiye Su oyunu...

Koltuğa oturduğu günden beri adı skandallarla anılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kurum ve kuruluşları 'Hamidiye Su almıyor' diye hedef haline getirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun bu söylemlerinin asıl nedeni gün yüzüne çıktı. İmamoğlu'nun, belediyenin içme suyunu, Beylikdüzü Belediyesi’ndeyken 41 milyonluk ihale pasladığı Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın’a ait firmadan maliyeti daha yüksek bardak su ile temin ettiği deşifre oldu.

Terör destekçisi HDP'nin oylarıyla başkanlık koltuğunu ele geçiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan bir ihale, "Hamidiye su yok satıyor" propagandasını çökertti. Yalan siyaseti ve kirli ittifaklarla seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı belediye suyuna rağbet etmediği belirlendi.

MALİYETİ DAHA YÜKSEK BARDAK SU



Tasarruf söylemleriyle İBB'yi ele geçiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı patlak verdi. Kamu kurumlarını ve bazı özel kuruluşları "Hamidiye Su" almıyor diyerek hedef gösteren Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin içme suyunu İBB iştiraki Hamidiye A.Ş.'den temin etmediği belirlendi. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ndeyken 41 milyonluk ihale pasladığı Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'a ait firmadan maliyeti daha yüksek bardak su satın aldığı bildirildi.

Sözde tasarrufçu Ekrem İmamoğlu'nun, suyu en ucuz bir şekilde temin edebileceği Hamidiye A.Ş.'den almak yerine, araya aracı firma koyması; 'rant çarkını' gözler önüne serdi. 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü'nde Hamidiye Suyu belediye kapısından içeri sokmayan İmamoğlu'nun son günlerde dilinden düşürmediği belediye suyuna sahip çıkılmadığı algısı da çökmüş oldu.

"ADRESE TESLİM İHALE"



Yeni Akit'te yer alan habere göre, İmamoğlu'nun su ihtiyacını karşılayan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın ise Kamu İhale Kurumu üzerinden Beylikdüzü Belediyesi'nden son 4 yılda tam 14 ihale aldı. Bugüne kadar 41 milyonu aşkın ihale kazanan Taşkın'a ait şirketin başka hiçbir kamu kurumundan ihale almaması ise zihinlerde derin şüpheler doğurdu. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ne başkan olmasıyla birlikte ihale yağmuruna tutulan Serdal Taşkın'ın söz konusu ihalelere tek başına girmesi ise 'adrese teslim ihale'deki gelinen noktayı gözler önüne serdi.

SU BAHANE RANT ŞAHANE



Yalan siyaseti ve kirli ittifaklarla İBB koltuğunu ele geçiren İmamoğlu, daha önce de Beyaz Masa ekiplerince promosyon olarak dağıtılacak bin 250 koli bardak su için aracı firma ihalesine çıkmıştı. Akit'in gündeme getirdiği ihalede, İstanbul'un muhtelif noktalarında kurulacak Beyaz Masa ekiplerince promosyon olarak verilecek suyun ihaleyi kazanacak firmadan satın alacağı belirtilmişti. İBB'ye ait olan Hamidiye firmasının ürünlerinin kendisine çok iyi geldiğini savunan İmamoğlu, promosyon olarak verilecek suyun ihaleyi kazanacak firmadan satın alacağını özel madde olarak ekletmişti.