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Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun yeşil alan düşmanlığı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
EKREM İMAMOĞLU'NUN YEŞİL ALAN DÜŞMANLIĞI

Başkanı , İstanbul'da yeşil alana karşı olduğunu bir kez daha gösterdi. İmamoğlu, İstanbul'da bazı parsellerin park, ve deprem toplanma alanı ilan edilmesine ilişkin 3 kararı, yeniden görüşülmek üzere İBB Meclisi'ne iade etti.

Meclisi'nin ekim ve kasım ayı meclis toplantılarında, AK Parti'li meclis üyelerinin verdikleri, aralarında daha önce mahkeme kararıyla satışı iptal edilen Levent'teki İETT garajının yeşil alana çevrilmesine ilişkin maddenin de yer aldığı mülkiyeti İBB'ye ait bazı parsellerin park, ve deprem toplanma alanı ilan edilmesine ilişkin teklif, kabul edilmişti.

İMAMOĞLU VETO ETTİ

İmamoğlu, bu kararları veto ederek, tekrar görüşülmek üzere Meclis'e gönderdi. İmamoğlu bu kararıyla yeşil alan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP YANDAŞI MEDYA GİZLEYE ÇALIŞTI

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi haberi gizlemeye çalıştı. İmamoğlu'nun bazı parselleri yeşil alan ilan edilmesine ilişkin teklifi veto etmesini Sözcü Gazetesi, "İmamoğlu'ndan ilk veto geldi! İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubunun oyları ile alınan üç karar, İBB Başkanı tarafından veto edildi" şeklinde verdi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Sözcü'nün paylaşımını alıntılayarak, "CHP'nin HAYIR oylarına rağmen İBB AK Parti Grubumuzun EVET oylarıyla İstanbul'a kazandırdığımız 295 bin m² yeni yeşil alan kararı İBB Başkanı tarafından veto edildi. Haberi böyle okumakta fayda var." diye yazdı.

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