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12.12.2019

İstanbul'da su faturasına yüzde 400 zam şaşkınlığı! Vatandaş isyan etti |Video

Silivri'ye bağlı Yolçatı Mahalle sakinleri, gelen su faturaları karşısında şok geçirdi. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan kişilerin faturaları yüksek olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Tepkilerini dilen getiren mağdur vatandaşlar "Böyle giderse hayvancılık ve tarım burada biter" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da su faturasına yapılan yüzde 400'lük zam halkı isyan ettirdi. Zammın sebebi bazı köylerin, köy statüsünden çıkarılıp mahalle olması...
Mahalle oldular ama şehir merkezine kilometrelerce uzaktalar...
Durum böyle olunca da zamlara tepki gösterdiler.

Tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için yüksek metreküplerde su harcıyor köy halkı, birim fiyatını 1 liradan kullandıkları suyun birim fiyatı artık
4 lira! Hatta belli bir metreküpün üzerindeki su tüketiminde, birim fiyatı 6 liraya kadar çıkıyor.

İstanbul'da köylerde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanlar, suyu şehir içinde yaşayanlara göre daha düşük fiyata kullanıyordu ama yapılan fiyat artışı ile artık onlar da şehire dönmeyi düşünür oldu.

VATANDAŞLAR SU ZAMMINI TEPKİ GÖSTERDİ!

Yaşanan skandal olayla ilgili A Haber'e konuşan mağdur vatandaş; "Ben burada hayvan bakmazsam ne durayım kardeşim ben de giderim İstanbul'da otururum ,ben de emekliyim ama ben emekli olduğum halde burada üretmeye çalışıyorum.


Kıraathane işleten bir vatandaş ise "Daha önceki faturalarımız 38 -40 böyle gelirdi bu sefer 81 lira. İstanbul'da bir kahveci 1000 çay satar ben 200 çay zor satıyorum gel faturayı öde bakalım nasıl ödeyeceksin." diyerek tepkisini dile getirdi.

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