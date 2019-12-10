Ekrem İmamoğlu’nun İBB’den attığı mağdur işçi davayı kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez binlerce kişinin ekmeğiyle oynadı. İmamoğlu’nun Medya AŞ.’den çıkardığı bir işçi açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davacı işçinin işe iadesine ve yasal süre içerisinde başvurmasına rağmen iş başı yaptırılmadığından dolayı da tazminat verilmesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi kıyımları sürerken mahkemeden emsal niteliği taşıyacak haber geldi. İstanbul 24. İş Mahkemesinde görülen duruşmada karar açıklandı. Duruşmaya davacı işçinin vekili ve Davalı Medya AŞ'nin avukatı katıldı.

İŞE İADESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme davacı işçinin ise aidesine karar verdi. Davacının çalıştırılmadığı ve dava kesinleşene kadar geçen süre içerisindeki tüm haklarının verilmesi hükmedildi.

KARARDA ŞU İFADELER YER ALDI



Kararda şu satırlara yer verildi: "Davanın kabulü ile işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının aynı konum ile alt işveren olan davalı İstanbul Dijital Medya nezdindeki işe iadesine, davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının, fesih nedeni ve işçinin kıdemi dikkate alınarak 4 aylık brüt ücret tutarının belirlenmesine, bu tazminat miktarında her iki davalının müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespitine, davacının işe iade için işvereni süresi içinde başvurması halinde davacının çalıştırılmadığı süreye ilişkin ve kararın kesinleşmesine kadar olan en çok 4 aylık tutarı tespit edilen en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesin, bu tazminat miktarında her iki davalının müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespitine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna, harç, yargılama ve vekalet ücretinin gerekçeli kararda hesaplanmasına, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin hesaplanarak davalılarından müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine kullanılmayan avansın kadar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine… karar verildi"