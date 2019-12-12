Sigaraya zam iddiası… 5 Ocak’ta Sigara fiyatlarına zam var mı? Güncel sigara fiyatları en ucuz sigara ne kadar?

Sigara fiyatlarına zam var mı? 12 Aralık sigara fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigaraya zam iddiasının ardından güncel sigara fiyatları araştırılıyor. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre 5 Ocak’ta sigara fiyatlarına zam olacak. Paylaşılan fiyat bilgilerine göre sigaraya büyük bir zam gelecek. Peki, sigaraya zam geldi mi? 5 Ocak 2020’de sigara fiyatlarına zam var mı? İşte yanıtı!

Sigaraya zam iddiasının ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Sigara fiyatlarına zam var mı? 5 Ocak 2020 tarihinde sigaraya zam olacağı iddiası sosyal medya gündemine oturdu. Peki, 5 Ocak'ta sigara fiyatlarına zam var mı? Güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En ucuz sigara ne kadar? Ortaya atılan iddialara göre sigaraya büyük bir zam kapıda. Bazı markalarda fiyatın 30 TL'yi geçeceği belirtiliyor. İşte sigaraya zam iddialarına ilişkin detaylar!

5 OCAK'TA SİGARAYA ZAM VAR MI?

İddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tütün firmaları henüz 2020 fiyat listesine ilişkin bir paylaşımda bulunmadı. Yeni bir liste çıkmadığı takdirde sigaralar şu anki fiyatlardan satılacak.

Firmaların güncel sigara fiyatlarını öğrenmek için diğer sayfaya geçiniz...