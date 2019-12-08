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Muharrem İnce çileden çıktı! CHP'de kaos büyüyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2019
MUHARREM İNCE ÇİLEDEN ÇIKTI! CHP'DE KAOS BÜYÜYOR...

'li , Sözcü Gazetesi yazarı 'a haber gönderen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye 'üzülme' diye haber gönderiyor" diyerek sitem gösterdi.

'li 'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesİ'ne giderek Başkan 'la görüştüğünü öne süren ancak daha sonra iddialarının ardında durmayıp özür dileyen Sözcü gazetesi yazarı Turan, CHP Genel Başkanı 'nun kendisine 'üzülme' mesajı gönderdiğini aktardı.

Hürriyet yazarı , 'a gönderilen mesajın CHP'li Muharrem İnce'yi çileden çıkardığını öne sürdü.

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesine taşıdığı yazısının konuya ilişkin ilgili bölümü:

"Rahmi Turan, üç gün önce köşesinde şunu yazdı: 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteci arkadaşımla 'Rahmi Bey üzülmesin' diye haber gönderdi. Teşekkür ediyorum.'

'Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?'

Muharrem İnce, işte bunu okuyunca tam anlamıyla çileden çıkmış.

Konuyla ilgili olarak şunları söyledi Muharrem İnce:

"İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye 'üzülme' diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Genel Başkan bana 'Biz Muharrem Bey'i biliriz. Onun Saray kapısına gideceğine ihtimal bile vermeyiz. Söyleyin ona üzülmesin' diye haber göndermiyor. Ama Rahmi Turan'a üzülmesin diye haber yolluyor. Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?"

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