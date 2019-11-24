"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına çarpıcı yorum! "Turangate"
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın gazeteci Talat Atilla’yı kaynak göstererek “Külliye’ye giden CHP’li Muharrem İnce” iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. “Külliye’deki CHP’li” kumpasında tüm oklar CHP lideri Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok “Turangate” başlığı ile gündemi derinden sarsan olayı bugünkü yazısında derinlemesine analiz etti. Haberin başlığına konu olan "Watergate" skandalında ise dönemin Amerikan Başkanı Nixon'ın koltuğuna mal olmuştu.İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Turangate" başlığı ile süslediği bugünkü önemli yazısı...
Çok şanslıyız!
Basın üzerinden patlak veren, Türkiye siyasi tarihinin gördüğü en absürt skandallardan birine şahit oluyoruz.
Sözcü gazetesi Başyazarı Rahmi Turan'ın Beştepe'de Erdoğan'la görüşen meçhul bir CHP'liden bahsetmesiyle kapağı aralanan Pandora'nın kutusunda ne varsa ortalığa saçılıyor.
Canlı canlı...
Ne var ki olay bütün çıplaklığıyla, tüm aktörleriyle üstelik de kronolojik sırayla ortada olmasına karşın herkesin kafası karışık.
Hiç kimse olup bitene anlam veremiyor.
Olayın şokuyla ihaleyi Beştepe'ye yıkmaya çalışan CHP'liler bile malum fıkradaki gibi söyleniyorlar:
"Şimdi bizimkiler durup dururken bu naneyi niye yediler ki?" Kimse kendilerine kızamaz değil mi?
Şahit olunan bir olayın mantıksızlığı karşısında yaşanan şaşkınlık çoğu zaman gerçeğin üstünü bir sis gibi örter.
Bu vakada da kafa karışıklığımızın, gözlerimizin önünde sergilenenlere anlam veremememizin nedeni farklı değil...
O halde netleşmek için hiç çalılardan dolaşmayalım.
İstenildiği gibi, skandalın gelip bağlandığı son halka olan "Ankaralı bir gazeteciye" takılmayalım.
Yorumsuz, olan bitenin kronolojisine bakalım.
***
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tabanına ve hedef kitlesine "bakılacak" yönü gösterdi.
Ortada bir neden yokken "Yeni amiral gemisi Sözcü gazetesidir" dedi.
2- Ertesi gün işaret edilen istikametten ses geldi.
Bizzat CHP Genel Başkanı tarafından amiralliğe yükseltilen Sözcü'nün başyazarı bombayı patlattı.
2020'de Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacak her adayın "Beştepe'nin Truva atı" diye yaftalamasına neden olacak bir iddia ortaya attı.
3- Bir gün sonra da Kemal Bey FOX TV'nin kullanışlı sabah kuşağına çıktı... Rahmi Turan'ın şimdi herkes tarafından yalanlanan iddialarını doğruladı. atv Haber Müdürlerimizden Alper Altuğ'un "Turangate" ismini koyduğu bu skandalı anlamak için daha fazlasına gerek var mı?
"NEDEN "TURANGATE"
NOT: Watergate" skandalı, dönemin Amerikan Başkanı Nixon'ın koltuğuna mal olmuştu.
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