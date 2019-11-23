Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beştepe'ye giden CHP'li" oyunu çöktü
Gazeteci Rahmi Turan'ın "Beştepe'ye giden CHP'li" haberi sonrası CHP'de koltuk kavgası bir kez daha ortaya çıktı. Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin ardından iddia edilen kişi olarak işaret edilen Muharrem İnce'nin de yalanladığı haber sosyal medyaya da damga vurdu. CHP içindeki oyunların gün yüzüne çıkmasıyla tepkiler de çığ gibi büyüdü.
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla gündeme oturdu. Turan, bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Erdoğan ile görüştüğünü iddia etti. Turan'ın iddiası hem Başkan Erdoğan hem de AK Parti tarafından kesin bir dille yalanlandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanlığını ortaya koyduğunu" söyleyerek "İspat edemezsen çek git" sözleriyle meydan okudu.
Rahmi Turan'ın iddiasına (kumpasın mimarı olduğu tahmin edilen) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da arka çıktı. Kılıçdaroğlu, "görüşme doğru fakat isim veremem" dedi.
Rahmi Turan'ın "Erdoğan ile görüşen isim Muharrem İnce" iddiasının üzerine İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir." ifadelerini kullandı. İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun, karşısına çıkacak olası bir rakibi peşinen alt etme kumpası olarak kurguladığı düşünülen bu CHP tiyatrosuna sosyal medyadan da büyük tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun "koltuğa yapıştığını" vurgulayarak CHP'deki taht oyunlarına dikkat çekti.
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