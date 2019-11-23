23 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beştepe'ye giden CHP'li" oyunu çöktü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OYUNU ÇÖKTÜ

Gazeteci Rahmi Turan'ın "Beştepe'ye giden 'li" haberi sonrası CHP'de koltuk kavgası bir kez daha ortaya çıktı. Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin ardından iddia edilen kişi olarak işaret edilen 'nin de yalanladığı haber sosyal medyaya da damga vurdu. CHP içindeki oyunların gün yüzüne çıkmasıyla tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan "Külliye'ye giden 'li" iddiasıyla gündeme oturdu. Turan, bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Erdoğan ile görüştüğünü iddia etti. Turan'ın iddiası hem Başkan Erdoğan hem de AK Parti tarafından kesin bir dille yalanlandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanlığını ortaya koyduğunu" söyleyerek "İspat edemezsen çek git" sözleriyle meydan okudu.

Rahmi Turan'ın iddiasına (kumpasın mimarı olduğu tahmin edilen) CHP lideri da arka çıktı. Kılıçdaroğlu, "görüşme doğru fakat isim veremem" dedi.

Rahmi Turan'ın "Erdoğan ile görüşen isim " iddiasının üzerine İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir." ifadelerini kullandı. İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, karşısına çıkacak olası bir rakibi peşinen alt etme kumpası olarak kurguladığı düşünülen bu CHP tiyatrosuna sosyal medyadan da büyük tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun "koltuğa yapıştığını" vurgulayarak CHP'deki taht oyunlarına dikkat çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN