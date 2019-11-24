DSP Genel Başkanı Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları hakkında açıklama: Bu tip entrikalar…
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddialarına ilişkin, "Bizim sistematik olarak yadırgadığımız bir durum değil. Çünkü CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur." dedi.Aksakal, partisinin Gaziantep il teşkilatını ziyaretindeki konuşmasında, artık yavaş yavaş il kongrelerinin sonuna yaklaştıklarını, 15 Aralık'ta DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümünde de 11. Olağan Kurultayı gerçekleştireceklerini söyledi.
Son 18 yılda Türkiye'nin ciddi kan kaybettiğini savunan Aksakal, kurultayın ardından da Türkiye'ye yeni açılımlar ve yeni yol haritalarını ortaya koyacaklarını dile getirdi.
"CHP İÇERİSİNDE BU TİP ENTRİKALAR HEP OLMUŞTUR"
Aksakal, Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddialarının hatırlatılması üzerine, şunları belirtti:
"Biz de sizler gibi konuyu basından izliyoruz ve muhataplarının da demeçlerini takip ediyoruz. Bizim sistematik olarak yadırgadığımız bir durum değil. Çünkü CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur. Devletin Cumhurbaşkanı, 'Ben kimseyle görüşmedim.' diyor. İsnat edilen kişi, 'Ben görüşmedim.' diyor. Bu haberi yapan gazeteci, 'Kusura bakmayın yanlış haber yaptım.' diyor. Bir gazetecinin haysiyet cellatlığına soyunmuş olmasının bir karşılığı yok mudur? Adı, sanı, gazetesi ne olursa olsun. Sayın Kılıçdaroğlu, görüşmeyi yapanı bildiğini söylemişti. Bugün haberin kaynağı olan gazeteci, hangi plakalı araçla külliyeye girildiğini açıkladı. Ardından da İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada böyle plakalı bir aracın olmadığını söyledi. Doğrudan doğruya toplumla alay edilen bir siyaset kulvarı oluştu."
Eskiden bu tip durumlarla karşılaşılmadığını ifade eden Aksakal, "Bizim bu tip şeylere kafamız çok basmaz. Çünkü DSP entrikalar içerisinde olmaz, vatan, millet ve halk için siyaset yaparız. CHP içerisinde önümüzdeki süreçte çok ciddi kargaşanın olabileceğini değerlendiriyorum. Umarım onlar da siyasette aklı selim bir noktada olmaya çalışırlar. Ama umudunuz var mı derseniz, biz 27 senedir yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanıyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanının ana muhalefet partisiyle uğraşmasına gerek olmadığını söyleyen Aksakal, "Zaten onlar birbirleriyle uğraşarak yeteri kadar kendilerini yıpratıyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte DSP, siyasette bu tip yaşam biçimlerinin ortadan kaldırılması için çalışmalarını toplumla paylaşacak." değerlendirmesinde bulundu.
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