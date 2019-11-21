"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına yalanlama: Gerçek dışıdır, hayal ürünüdür
Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir CHP'li ile görüştüğü iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Bir açıklamada da AK Parti'den geldi. Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'nn asla ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımızın bir CHP'li ile görüştüğü iddialar gerçek dışı" dedi.
"SÖZ KONUSU KÖŞE YAZISINDA..."
Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ardından Bir açıklamada da AK Parti'den geldi. Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'nn asla ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler." ifadelerini kullandı.
AK Partili Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:
"CHP ya da başka bir siyasi partinin nasıl gelişeceği bizi etkilemez ki? Milletle olan ittifaklarımızı genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Bizim, CHP'nin ya da başka partinin iç işleyişinin ne olacağına ne karar veririz, ne de bizim için bir güç olur. Siyasi hayatımızda hiç düşünmedik.
Son derece yakışıksız, seviyesiz ve anlamsız bir iddiaydı. Niye yapıldı? Cumhurbaşkanımızın ismi üzerinden CHP içerisinde bir takım tartışmalarda taraf olmak gibi pozisyonlar olabilir. Bilmediğimiz bir konu olduğu için, CHP niye böyle davranır, Kılıçdaroğlu niye böyle söyler, Rahmi Turan niye böyle yazar bunları bilmediğimiz için bilmediğimiz konu üzerinde yorum yapıyoruz. Bildiğimiz şey şudur. Cumhurbaşkanımızın bu iddialarla ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Cumhurbaşkanımızın bir başka partinin içişleriyle uğraşması mümkün değildir."
Fahrettin Altun'un yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:
"Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür.
"BÖYLE BİR DİYALOG GERÇEKLEŞMEMİŞTİR"
Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.
Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir.
"SÖZ KONUSU HABERLERİ GERÇEK KABUL EDİP..."
Terörle mücadelede böylesine kritik günler yaşanırken, diplomasi ve dış politikada elde edilen başarıların sürmesi için tüm dikkatimizi ülkemizin geleceği üzerinde toplamışken, kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin, kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz.
Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçek dışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları da kaygıyla izliyor, kendi siyasi hesap ve çıkarlarını korumak namına yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi
- Bebek katili YPG, 42 günde 94 sivili katletti!
- Türkiye'nin en büyük savaş gemisi! 2020'de sulara inecek!
- Kıran-4 operasyonunda PKK'ya büyük darbe!
- Bakan müjdeyi vermişti! ÖSYM kılavuzu yayınladı...
- CHP’li Erdoğdu’nun “Kaçak” villası!
- İnfaz süresi yarıya düşecek! İşte yargı paketinde son durum...
- "CHP'li ziyareti" yalanına çarpıcı yorum!
- Başkan Erdoğan Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı
- O kadın hakkında flaş gelişme
- Son dakika: Bakan Cahit Turhan açıkladı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne uluslararası ödül
- Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği "motivasyon mektupları" ortaya çıktı!
- Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın babası hakkında flaş karar
- Mike Pence'ten İran'ın 'içişlerine müdahale' niteliğinde açıklama! Savaş gemisi hareket etti...
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı güvenlik güçlerine teslim oldu
- Son dakika: Vatandaş hamsiye doyacak! Hamsi yoğunluğu ne zamana kadar sürecek?
- Son dakika: AYM'den emsal karar! "Gazeteciden savcı gibi hareket etmesi beklenemez"
- Son dakika: Başkan Erdoğan bugün açıklayacak! "Gelecek 25 yıla ışık tutulacak"
- Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: FETÖ'ye büyük bir operasyon yapılacak!
- 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!
- 2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?