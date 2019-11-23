'Beştepe'ye giden CHP'li' yalanına AK Parti'den cevap
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir CHP’li Külliye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü" haberini yalanladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi doğru haber değil kendisi için elverişli haberin peşinde olduğunu gösterdi" dedi.
"Bir CHP'li Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü" haberi tüm muhattapları tarafından yalanlanırken tek arka çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in hedefi oldu.
"YALAN CEPHESİ TAMAMEN ÇÖKTÜ"
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik'in açıklamaları, "Her bakımdan yalan olduğu belli olan iddialar. Belge yok. Mesnet yok." dedi.
"İsmi dolaştırılan Muharrem İnce en güçlü şekilde yalanladı." diyen Çelik, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun böyle bir görüşme olduğu iddialarını net dille yalanladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise her zamanki gibi doğru haber gibi bir kaygısı olmadığını, kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi ve "böyle bir görüşme var, ismi biliyorum" dedi.Cumhurbaşkanımızın "Böyle bir görüşme olmadı, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?" demesinin ardından, yalan cephesi tamamen çöktü." ifadelerini kullandı.
"YALAN ÜZERİNDEN PARTİ İÇ REKABETİ YÖNETMEYE ÇALIŞAN..."
Ömer Çelik açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı;
Tüm bunlara rağmen CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanımızın açıklaması gerektiğini söylediler. Olmayan görüşmeyi, böyle bir görüşme olmadı diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar. Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor. Anlaşılıyor ki, birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü. Şu anki CHP yönetiminin siyaset anlayışı nedir diye sorulsa bu olaya yaklaşımları özet bir anlatım olur. Yalandan medet uman bir siyaset anlayışı.Yalan üzerinden parti içi rekabeti yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı.CHP'li vatandaşlarımızın asla haketmediği bir yalan siyaseti."
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