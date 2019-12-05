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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş Şule Çet davası açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019
BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ ŞULE ÇET DAVASI AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada " davasına ilişkin bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış cezası istemiyle itiraz edeceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında " davasına ilişkin bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış cezası istemiyle itiraz edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin de "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" ifadelerini kullandı.

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