Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş Şule Çet davası açıklaması
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" dedi.
Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin de "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" ifadelerini kullandı.
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