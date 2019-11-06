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Şule Çet davasında DNA raporu çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019
ŞULE ÇET DAVASINDA DNA RAPORU ÇIKTI

'da, geçen yıl Mayıs ayında plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi 'in (23) tırnaklarında bulunan, sanık Berk Akand'a ait profilinin nasıl olduğu Kurumu raporunda belirlenemedi. Raporda, transferin basit bir el sıkışma veya boğuşma sırasında da gerçekleşmiş olabileceği ancak dosyadaki bulgulara göre bunun ayrımının yapılamadığı belirtildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi 'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, ikinci Kurumu raporu tamamlandı. 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) avukatlarının talebini kabul eden mahkemenin kararı üzerine Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor, dava dosyasına girdi.

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