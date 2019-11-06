Şule Çet davasında DNA raporu çıktı

Ankara'da, geçen yıl Mayıs ayında plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) tırnaklarında bulunan, sanık Berk Akand'a ait DNA profilinin nasıl transfer olduğu Adli Tıp Kurumu raporunda belirlenemedi. Raporda, transferin basit bir el sıkışma veya boğuşma sırasında da gerçekleşmiş olabileceği ancak dosyadaki bulgulara göre bunun ayrımının yapılamadığı belirtildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, ikinci Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) avukatlarının talebini kabul eden mahkemenin kararı üzerine Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor, dava dosyasına girdi.

