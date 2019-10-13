Şule Çet davasında sıcak gelişme! Bilirkişi raporu...

2018'in Mayıs ayında bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in davasında yeni gelişmeler yaşandı. Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda, "Elindeki bir tutam saçın, intihar kanıtı olarak kabul edilemeyeceği belirlenmiştir" denildi.

Üniversiteli Şule Çet'in bir plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda, "elindeki bir tutam saçın, intihar kanıtı olarak kabul edilemeyeceği belirlenmiştir" denildi.



"İNTİHAR" SAVUNMASINA BİLİRKİŞİ RAPORU

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, Mayıs 2018'de lüks bir plazanın 20'inci katında şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmiş, sanık Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince, "Cinayet, nitelikli cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit" suçlarından görülen davanın 4'üncü duruşması 2 gün sonra yeniden görülecek. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, sanıklar ve avukatları savunma argümanlarını "Çet'in psikolojisi bozuktu. Bu nedenle intihar etti" iddiaları üzerine kurmuştu.

SANIK SAVUNMALARINI ÇÜRÜTÜYOR

Söz konusu iddialar üzerine Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazi Üniversitesi Hastanesine bir yazı yazarak, Adli Yargı Bilirkişi listesinde yer alan 3 kişilik psikiyatri doktorundan heyet oluşturulması ve bu heyetin hazırlayacağı raporun mahkemeye gönderilmesi istenmişti. Mahkemenin talebi üzerine, Gazi Üniversitesi'nce 3 uzman doktordan oluşan bilirkişi heyeti yaptıkları incelemeler sonucu hazırladıkları raporu 10 Ekim'de mahkemeye gönderdi. Çet'in intihara meyilli biri olmadığı ve psikolojik yönden rahatsızlığının bulunmadığına ilişkin raporda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

İNTİHAR KONUSUNDA BİLGİ VE GÖZLEM YOK

Sanık ve avukatlarının savunma argümanlarını çürütecek ifadelerin yer aldığı raporda şöyle denildi: "Dosyada kanıt olarak sürülebilecek gözlemler bu konuda kanıt niteliği taşımamakta olup neden sonuç ilişkisi kurmaya yeterli olmadığı; bu gözlemlerle maktülün depresyonda olduğu söylenemeyeceği; elindeki bir tutam saçın da intihar kanıtı olarak kabul edilemeyeceği, depresyon tanısının varlığı kabul edilse bile her olgunun intiharla yaşamına son vermediği, çok küçük bir bölümünün intihar ettiği, maktulün intihar edebileceği konusunda dosyada bir bilgi veya gözlemin olmadığı; tüm ifadelerin birbiri ile uyumlu olduğu, aralarında tutarsızlık bulunmadığı, mesajdaki pencereden atlayan insan görüntüsü ile intihar niyeti arasında bir bağlantı olmadığı, yalnızca ruh halini yansıtan bir benzetme olarak kabul edilmesi gerektiği, bilgilerinize arz olunur" denildi.

"MODUM BU" İNTİHAR KANITI SAYILAMAZ"

Sanık Çağatay Aksu savunmasını desteklemek için, Şule Çet'in arkadaşına, "modum bu" diyerek gönderdiği bir intihar videosunu öne sürmüştü. Aksu'nun söz konusu iddiası da bilirkişilerce çürütülerek, "Çet'in, 'modum bu' dediği paylaşım için, bu mesajın intihar için kanıt sayılamayacağı, içinde bulunduğu ruh halini anlatmanın bir yolu olduğu düşünülmektedir" denildi. Ayrıca Çet'in, 2016 ile 2018 yılları arasında twitterda annesine özlem içeren ve uykusuzluk probleminden bahsettiği tweetlere ilişkin ise, bu ifadelerin intihara işaret etmediği, facebook paylaşımlarında depresyon ya da intihar düşündürecek bir bulgu görülmediği kaydedildi.