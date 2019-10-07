Şule Çet davasında önemli gelişme! O kayıtlar mahkemede

Bütün Türkiye'nin konuştuğu Şule Çet davasına ilişkin yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. 2018 yılında Ankara'da bir plazanın 20. katından aşağıya atılmasıyla yaşamını yitirdiği öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet davasına ilişkin kayıtlardaki ayrıntılar dikkat çekti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararında Şule'nin psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor hazırlanması talebinde bulunmuştu. İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nden (SGK) mahkemenin talebine ilişkin yanıt geldi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararında Çet'in psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor alınması talebinde bulunmuştu. İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nden (SGK) mahkemenin talebine yanıt geldi.

Yanıtta, "Merkezimiz görev ve yetki alanında bulunan ithal ilaç ödemeleri kapsamında Medula eczane sisteminde, yapılan inceleme neticesinde adı geçen kişinin ithal ilaç kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.



KAYITLAR MAHKEMEDE

SGK tarafından, Şule Çet'in hayatı boyunca kullandığı tüm ilaç kayıtlarının Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi. Mahkeme, Gazi Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne "acil" koduyla "psikiyatri heyeti" kurulması talimatının yer aldığı bir yazı göndermiş, üç psikiyatri doktorundan oluşan heyetin, Çet'e ait tedavi evrakları üzerinden değerlendirme yapacağı belirtilmişti.

ASANSÖRÜN ÖNÜNDEKİ KONUŞMALARI ÇÖZÜLECEK

16 Ekim'de görülecek davanın dördüncü duruşması öncesi geçtiğimiz hafta da önemli bir gelişme daha yaşanmıştı. Olayın aydınlatılması amacıyla kamera görüntülerinin incelenmesi için aranan dudak okuma uzmanı bulunmuştu. Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olan uzmanın, şu anda İstanbul'da bulunan bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenilmişti.

Şule Çet davasının tutuklu sanıkları Berk Akand ve Çağatay Aksu müebbet hapis talebiyle yargılanıyor.