08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Şule Çet davasında önemli gelişme! O kayıtlar mahkemede

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
ŞULE ÇET DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME! O KAYITLAR MAHKEMEDE

Bütün Türkiye'nin konuştuğu davasına ilişkin yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. 2018 yılında 'da bir plazanın 20. katından aşağıya atılmasıyla yaşamını yitirdiği öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet davasına ilişkin kayıtlardaki ayrıntılar dikkat çekti. Ankara 31. , ara kararında Şule'nin psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor hazırlanması talebinde bulunmuştu. İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nden (SGK) mahkemenin talebine ilişkin yanıt geldi.

31. , ara kararında Çet'in psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor alınması talebinde bulunmuştu. İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nden (SGK) mahkemenin talebine yanıt geldi.

Yanıtta, "Merkezimiz görev ve yetki alanında bulunan ithal ilaç ödemeleri kapsamında Medula eczane sisteminde, yapılan inceleme neticesinde adı geçen kişinin ithal ilaç kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Şule Çet davasında son dakika gelişmesi | SGK ilaç kayıtlarını mahkemeye gönderdi ŞULE ÇET DAVASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ | SGK İLAÇ KAYITLARINI MAHKEMEYE GÖNDERDİ


KAYITLAR MAHKEMEDE

SGK tarafından, 'in hayatı boyunca kullandığı tüm ilaç kayıtlarının Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi. Mahkeme, Gazi Hastanesi ile Hastanesi'ne "acil" koduyla "psikiyatri heyeti" kurulması talimatının yer aldığı bir yazı göndermiş, üç psikiyatri doktorundan oluşan heyetin, Çet'e ait tedavi evrakları üzerinden değerlendirme yapacağı belirtilmişti.

ASANSÖRÜN ÖNÜNDEKİ KONUŞMALARI ÇÖZÜLECEK

16 Ekim'de görülecek davanın dördüncü duruşması öncesi geçtiğimiz hafta da önemli bir gelişme daha yaşanmıştı. Olayın aydınlatılması amacıyla kamera görüntülerinin incelenmesi için aranan dudak okuma uzmanı bulunmuştu. Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olan uzmanın, şu anda İstanbul'da bulunan bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenilmişti.

Şule Çet davasının tutuklu sanıkları Berk Akand ve Çağatay Aksu müebbet hapis talebiyle yargılanıyor.

Şule Çet davasında önemli gelişme! Davanın seyri değişecek ŞULE ÇET DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME! DAVANIN SEYRİ DEĞİŞECEK
Şule Çet davasında bilirkişi krizi: Dudak okuma uzmanı aranıyor ŞULE ÇET DAVASINDA BİLİRKİŞİ KRİZİ: DUDAK OKUMA UZMANI ARANIYOR
Şule Çet cinayetinde rapor çıktı! Çarpıcı ifadeler yer aldı ŞULE ÇET CİNAYETİNDE RAPOR ÇIKTI! ÇARPICI İFADELER YER ALDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN