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Rus denizaltısı Akdeniz'e iniyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
RUS DENİZALTISI AKDENİZ'E İNİYOR

'ndan geçen 'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, 'e yol alıyor. Boğazdan geçişi sırasında Rus denizaltısına Türk botu eşlik etti.

Marmara Denizi'nden saat 12.30'da 'na giriş yapan 'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.00 sıralarında önlerine geldi.



TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltısı, 'e doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Rus denizaltısına Türk botu eşlik etti.

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