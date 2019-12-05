Rus denizaltısı Akdeniz'e iniyor
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, Akdeniz'e yol alıyor. Boğazdan geçişi sırasında Rus denizaltısına Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.Marmara Denizi'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.
TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ
Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltısı, Akdeniz'e doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Rus denizaltısına Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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