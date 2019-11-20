Şule Çet davasında önemli gelişme
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Son dakika haberi...Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi.
Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Kurumlar vergisi rekortmeni belli oldu
- 121 terörist ve 229 mağara imha edildi
- Bakan açıkladı: Dünyada bir ilki başardık
- Gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
- Eğitim dalışında kaybolan astsubaydan acı haber
- Bakan duyurmuştu! Sayı 15'e çıktı
- KKTC bayrağı yakan Rumlar hakkında flaş gelişme
- İstanbul'da suç oranlarında düşüş
- Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme
Daha Fazla Gör
- İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da suç oranlarında düşüş...
- Erken emeklilikle Türkiye ağır fatura ödedi!
- Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu proje ile dünyada bir ilki başardık
- Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi
- Almanya eski Cumhurbaşkanı Von Weizsaecker'in oğlu öldürüldü
- Bitlis'te PKK operasyonu! Gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
- Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı'nda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
- Ekrem İmamoğlu'nun "Yenikapı şovu" bitti! İhale tekrardan açıldı...
- Kemal Kılıçdaroğlu 'EYT' konusunda vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti!
- SON DAKİKA: FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi! Ekipler harekete geçti...
- WhatsApp'tan skandal! Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi