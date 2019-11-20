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Şule Çet davasında önemli gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019
ŞULE ÇET DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME

Son dakika haberi...'in ölümüyle ilgili ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi.

'in ölümüyle ilgili ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi.

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