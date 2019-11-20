Şule Çet davasında önemli gelişme

Son dakika haberi...Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi.



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