Son dakika: Şule Çet davasında karar belli oldu
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesinde karar çıktı. Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası verildi.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesi başladı.
Şule Çet'in ölümüne ilişkin ilişkin davada Çağatay Aksu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Berk Akand'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
BAKANLIK AVUKATI DA KATILDI
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın��n avukatı katıldı.
DAVA AÇILMIŞTI
Cumhuriyet Savcısı bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan bir kez müebbet ve "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 39 yıla kadar, Berk Akand'ın ise Aksu'nun işlediği suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini istemişti.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.
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