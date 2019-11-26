26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Şule Çet'in ailesinin avukatı: Mektuplar Akand’ı kurtarmak için

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
ŞULE ÇET DAVASINDA ŞOK İDDİA!

'da üniversite öğrencisi ’in (23) plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada Çet ailesinin avukatlarından , sanık 'nun (34) diğer sanık 'a (33) gönderdiği mektuplar ile ilgili konuştu. Mektupların 1 yıl önce yazılmasına rağmen mahkemeye yeni sunulduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Berk Akand’ı kurtarmak için, masum intibası yaratmak için sunuldu. Ancak bu mektuplar bir sanığı kurtarmadan ziyade ikisinin birlikte işlediğini daha çok ortaya koyan yazışmalar." dedi.

öğrencisi 'in ölümüyle ilgili 31'inci 'nde görülen davanın 20 Kasım'da yapılan 5'inci duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan 'nun, 'cinsel saldırı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık 'ın ise 'yardım etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada ayrıca Aksu'nun Akand'a cezaevinde gönderdiği mektuplar da mahkemeye delil olarak sunuldu. Duruşma, 4 Aralık'a ertelenirken, Çet ailesinin avukatlarından sanık Aksu'nun mektupları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN