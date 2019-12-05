Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı
Son dakika haberine göre Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ceren Özdemir cinayeti hakkında, "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" dedi.Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarıldı.
Zanlı zırhlı araca bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.
KATİL TUTUKLANDIİl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Arduç, savcılıktaki ifadesi tamamlandıktan sonra "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Arduç, adliyedeki son işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilecek.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK: AMACIMIZ EN AĞIR CEZAYI ALMASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin açıklamasında, "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması." değerlendirmesinde bulundu.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA
Öte yandan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin, kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Şüpheliye, 2005 yılında işlemiş olduğu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15 Ağustos 2005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır."
Aktaş, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumlarının, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlar olduğunu kaydederek, "Hükümlünün 1 Aralık 2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hükümetten açıklama! Sigara yasağının kapsamı genişliyor...
- Selaları susturmaya çalışan hain general ceza!
- Küfürbaz hesap savcı çıktı
- Bakan Selçuk'tan flaş Şule Çet davası açıklaması!
- Hint keneviri baskını! 57 kilo ele geçirildi
- Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir A Haber'e konuştu
- Başkan Erdoğan'dan Libya ile varılan Akdeniz anlaşması hakkında flaş açıklama
- Erol Olçok'un ailesinden Nihal Olçok açıklaması!
- İhsan Eliaçık hakkında son karar verildi
- Ceren Özdemir’in vahşice katledildiği apartmanı A Haber görüntüledi!
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı
- Kamu bankalarından sonra ve özel bankalar da faizi düşürdü! Konut almak için doğru zaman mı?
- Türkiye-Libya anlaşması İsrail'i rahatsız etti
- Erol Olçok'un ailesinden Nihal Olçok açıklaması! "Olçok soyadını kullanmasını istemiyoruz"
- Ankara'da DEAŞ operasyonu!
- Son dakika: Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı
- Selahattin Demirtaş'ın tahliye gündemi şehit ailelerini derinden yaraladı! Hasan Gökgöz'den CHP'lilere sert tepki...
- NATO zirvesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması
- Ceren Özdemir cinayetinde yürek burkan ayrıntı! Komşusu o anları böyle anlattı...
- İranlı ajan Mesut Mevlevi cinayetinde flaş Zindaşti detayı...
- Ceren Özdemir'in katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım
- 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız Adana'da bulundu