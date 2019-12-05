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Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ ÖZGÜR ARDUÇ TUTUKLANDI

Son dakika haberine göre 'in katili , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ceren Özdemir cinayeti hakkında, "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi 'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı , Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarıldı.

Zanlı zırhlı araca bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.

KATİL TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Arduç, savcılıktaki ifadesi tamamlandıktan sonra "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Arduç, adliyedeki son işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilecek.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK: AMACIMIZ EN AĞIR CEZAYI ALMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin açıklamasında, "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin, kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şüpheliye, 2005 yılında işlemiş olduğu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15 Ağustos 2005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır."

Aktaş, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumlarının, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlar olduğunu kaydederek, "Hükümlünün 1 Aralık 2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.

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