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Kemal Kılıçdaroğlu çamur at izi kalsın dedi çamura saplandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019
ÇAMUR AT İZİ KALSIN DEDİ ÇAMURA SAPLANDI

’yi yalan, iftira ve kumpas odaklı olaylarla yöneten ’nun her yalan ve iftirası ayaklarına dolandı. CHP lideri, 9 yıllık genel başkanlığında attığı her çamura kendisi saplandı.

Yalanları ve iftiraları ayağına dolanan ve daha sonra çark eden Genel Başkanı , "Çamur at izi kalsın" mantığı ile hareket ederken, her defasında attığı çamura kendi saplandı. 'nun 9 yıllık genel başkanlığı sırasında ortaya attığı ve altında ezildiği Yalan, iftira ve kumpaslardan bazıları şöyle:

YALAN SİYASETİNİN İLK İŞARETİ
Baykal'a kurulan kaset komplosuyla ilgili 'nın söz konusu kaseti izlediğini öne sürdü. "Kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan'ı kayıt altına alıyor" iddiasında bulundu. Savcılığa verdiği yazılı ifadede ise görüntülerin kim tarafından ve ne zaman izlettirildiğini hatırlamadığını söyledi.

DARBE DEDİ SAVCILIĞA GİTMEDİ
'nün hain darbe girişimiyle ilgili 'kontrollü darbe' iddiasında bulundu, elinde dosya olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun dosyasının boş olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

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FETÖ'CÜLERİ SAVUNDU
Kılıçdaroğlu 2017 yılında katıldığı bir televizyon yayınında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, vatandaşların üzerine kurşun sıkan FETÖ'cü askerleri savundu. Kılıçdaroğlu'nun " Köprüde askerler linç edildi. Rütbesiz bir askerin günahı nedir?" şeklindeki skandal sözlerine ise tepki yağdı.

ÖKSÜZ İDDİASINI YALANLADI
Kılıçdaroğlu, FETÖ imamı firari 'ün elemanı olduğunu da iddia etti. En büyük endişem de öldürülme ihtimali var.","MİT Beni ve ailemi teknik takibe aldı " dedi. İki iddaya da MİT'ten yalanlama geldi.

TAPELERİ GRUPTA DİNLETTİ
Kılıçdaroğlu iftira siyasetini FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasında da ortaya koydu. FETÖ imalatı tapeleri partisinin grup toplantısında dinletti. Ancak Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini araştırma komisyonuna katılarak bilgi veren yetkilileri tapelerin hece hece montajlandığını ortaya koydu. Söz konusu tapelerin montaj olduğu bilirkişi raporlarında da yer aldı.

YALANINI RAFA KALDIRDI
Kılıçdaroğlu, 6 Kasım 2016'da olağanüstü toplanan MYK'da " kullanan 4 bakanı ve 60'a yakın vekili açıklayacağız, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep edeceğiz" dedi. Geçen 3 Nisan'da "AKP içinde 120-180 civarında ByLock'çu milletvekili var, açıklasınlar" diye konuştu. Aradan geçen zamana rağmen Kılıçdaroğlu, ByLock'çu vekiller yalanının da üstünü kapattı.

'ADAY OLMAYACAĞIM' ÇARKI
Kılıçdaroğlu, çarklarına genel başkanlık koltuğuna oturmadan başladı. Kaset komplosunun ardından Baykal'ın genel başkanlığa veda etmesiyle 'aday olup olmayacağı' sorularına Kılıçdaroğlu kesinlikle aday olmayacağını söyleyerek yanıt verdi. Ancak akşamdan sabaha fikir değiştirerek genel başkanlığa aday oldu.

KIlıçdaroğlu'nun en uzun süre diline doladığı yalanlarının başında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik düzmece belgelerle gündeme getirdiği Man Adası yalanı var. Kılıçdaroğlu bu olaydan dolayı Erdoğan'a ve yakınlarına büyük miktarda tazminat ödemeye mahkum edildi.

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