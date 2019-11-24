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Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeyi düşündüm

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2019
MUHARREM İNCE: CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNDÜM

HaberTürk'de yayınlanan 'nin programında açıklamalarda bulunan , '' mitinginde hastayım dedim, doğru değildi. Çekilmeyi düşündüm. Çünkü milletvekilini listeye koymamışlardı ben de Bartın milletvekilini Zonguldak mitinginde gidin oralarda uğraşın diye yollamıştım. Öyle zor durumda kaldım ki, ekibini satmış adam gibi oldum.’’ dedi.

HaberTürk'de yayınlanan 'nin programına konuk olan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İDDİAMDAN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİM!

''2020'de aday olacak mısınız?'' sorusu üzerine İnce, ''Delegeler seçilmeden, bunu söylemem doğru olmaz. Fakat ben iddiamdan vazgeçmiş falan değilim.'' dedi.

GENEL BAŞKAN 0 MORALLE KAMPANYAYA BAŞLATIYOR!

Tekrar söylüyorum 'nin Genel Başkanı, adayı olmalıdır. Başka birinin aday olması yürümüyor. Bunu denedik bir kere. Sayın Genel Başkan aday olmadı, aday ben oldum işler yürümedi. Bir kere Genel Başkan 0 moralle seni kampanyaya başlatıyor. Seni destekleyen milletvekillerinin hepsinin çiziyor üstünü, senin kolunu kanadını kırıyor.

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ZONGULDAK MİTİNGİNDE ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNDÜM!

'Gel şimdi Cumhurbaşkanı adayı ol' diyorlar. Çıkıyorsun, olmasan 'şımarık çocuk' derler. Olsan, arkadaşların harcanmış, gitmiş. Sıfır moralle başlıyorsun, olmuyor. Milletvekilleri listesi açıklanınca, benim yanımdaki arkadaşların hepsini harcadılar. mitinginde hastayım dedim, doğru değildi. Çekilmeyi düşündüm. Çünkü milletvekilini listeye koymamışlardı ben de Bartın milletvekilini Zonguldak mitinginde gidin oralarda uğraşın diye yollamıştım. Öyle zor durumda kaldım ki, ekibini satmış adam gibi oldum.'' dedi.

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