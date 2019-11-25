Erdoğan-Merkel-Macron-Johnson zirvesinde 5 kritik konu gündeme gelecek

Başkan Erdoğan, diplomasi trafiği kapsamında Katar'a giderek Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile görüşecek. Erdoğan ile El Sani, ayrıca Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na başkanlık edecek.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler, Suriye'deki son durum, terörle ortak mücadele, ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ve enerji konuları ele alınacak. Türkiye ile Katar arasında 3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin daha yukarıya çıkarılması için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda bazı işbirliği anlaşmalarının imzalanması da bekleniyor.

TRUMP'LA DA GÖRÜŞECEK

Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da 3-4 Aralık'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın zirveye katılacak ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi liderlerle görüşmeler yapması da bekleniyor.

5 KRİTİK KONU

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında Macron, Merkel ve Johnson'la Suriye konulu ikinci dörtlü zirvede bir araya gelecek. Dörtlü zirvede Suriye'deki son durum, mültecilerin dönüşü, güvenli bölge, PKK/PYD/YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları gibi beş kritik başlık tüm detaylarıyla masaya yatırılacak.

CAMBRIDGE'DE CAMİ AÇILIŞI

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Cambridge Merkez Camisi'nin resmi açılışını da yapacak. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan cami, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olma özelliği taşıyor

Bahçesi arındırılmış yağmur suyuyla sulanan caminin karbon salınımına yol açmadığı belirtiliyor. Yusuf İslam, geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyarette Erdoğan'ı güneş panelleriyle kaplı, 1000 kişilik kapasiteye sahip caminin resmi açılışına davet etmişti.