Erdoğan-Merkel-Macron-Johnson zirvesinde 5 kritik konu gündeme gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani ile görüşmek için bugün Katar’a gidiyor. Erdoğan ile El-Sani, Türkiye-Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ne başkanlık edecek. Erdoğan, NATO Zirvesi için gideceği İngiltere’de ise Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Merkez Camisi’nin açılışını da yapacak.
Başkan Erdoğan, diplomasi trafiği kapsamında Katar'a giderek Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile görüşecek. Erdoğan ile El Sani, ayrıca Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na başkanlık edecek.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler, Suriye'deki son durum, terörle ortak mücadele, ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ve enerji konuları ele alınacak. Türkiye ile Katar arasında 3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin daha yukarıya çıkarılması için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda bazı işbirliği anlaşmalarının imzalanması da bekleniyor.
TRUMP'LA DA GÖRÜŞECEK
Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da 3-4 Aralık'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın zirveye katılacak ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi liderlerle görüşmeler yapması da bekleniyor.
5 KRİTİK KONU
Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında Macron, Merkel ve Johnson'la Suriye konulu ikinci dörtlü zirvede bir araya gelecek. Dörtlü zirvede Suriye'deki son durum, mültecilerin dönüşü, güvenli bölge, PKK/PYD/YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları gibi beş kritik başlık tüm detaylarıyla masaya yatırılacak.
CAMBRIDGE'DE CAMİ AÇILIŞI
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Cambridge Merkez Camisi'nin resmi açılışını da yapacak. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan cami, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olma özelliği taşıyor
Bahçesi arındırılmış yağmur suyuyla sulanan caminin karbon salınımına yol açmadığı belirtiliyor. Yusuf İslam, geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyarette Erdoğan'ı güneş panelleriyle kaplı, 1000 kişilik kapasiteye sahip caminin resmi açılışına davet etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Çamur at izi kalsın dedi çamura saplandı
- Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeyi düşündüm
- Halk TV, Muharrem İnce'nin konuşmasını yarıda kesti!
- Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait patlayıcı madde ele geçirildi
- MSB: Gerekli karşılık verilmektedir
- İşte belgesiyle plaka yalanı
- İsveç Dışişleri Bakanı teröristlerle görüştü, fotoğraf paylaştı
- Ankara Valiliği duyurdu: Yarın ve salı günü...
- Talat Atilla: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde yüz doğru dedi
- Talat Atilla Kemal Kılıçdaroğlu'na süre verdi
- Son dakika: Mersin'de köpek yüzünde çıkan kavgada silahlar konuştu 3 ölü 1 yararlı |Video
- Son dakika: ABD'de Trump'a zorlu rakip! Resmen açıkladı
- Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu
- Kayserispor 1-4 Demir Grup Sivasspor |Maç sonucu
- Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç sonucu: 0-0
- Savaş uçağının motoru alev aldı pilotlar son anda böyle kurtuldu |Video
- Binali Yıldırım: “Eğitime 188 milyar bütçe ayrıldı"
- Çorum’da silahlı kavga! Saldırgan pompalı tüfekle dehşet saçtı
- Edirne'de yerel gazeteye kurşun yağdırdılar |Video
- İstanbul'da ilginç olay! Dükkanının satıldığını mesajla öğrendi! Mal sahibine şok |Video
- İngiliz Deniz Kuvvetleri paylaştı! Uçan askerler geliyor |Video
- "Reis dede selamün aleyküm" sosyal medya küçük kızın Erdoğan'a ile bu diyalogunu konuşuyor |Video