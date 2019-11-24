Halk TV, Muharrem İnce'nin konuşmasını yarıda kesti!
CHP'li Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın gazeteci Talat Atilla'yı kaynak göstererek köşesinde yazdığı "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, CHP Genel Merkezi'ndeki çetenin ifşa olması Halk TV'yi rahatsız etti. İnce'nin konuşması devam ederken canlı yayın yarıda kesildi.
CHP'li Muharrem İnce Yalova'da evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP Genel Merkezi'ndeki Kılıçdaroğlu ve yardakçılarının ifşa edildiği konuşma devam ederken Halk TV canlı yayını yarıda kesti.
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"BU İFTİRALARIN HEPSİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLDİ"
CHP içerisindeki bir çetenin kendisini hedef haline getirdiğinden bahseden İnce, "Bir tezgah var, bu tezgahın sorumluları açığa çıkarılmalıdır. CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır. Burası CHP, parti içi meselemiz kimseyi ilgilendirmez demek doğru değil. CHP aile, şirket değildir. Siyasi partidir.
Muharrem İnce 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri bir iftira kumpası içinde. Bu iftiraların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildi. Partideki bir küçük grup tarafından. İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor.
"GENEL MERKEZ'DEKİ ÇETE YAZIN AYNI TEKNEDE TATİL YAPTI"
Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar.
CHP İÇİNDEKİ ÇETE KİM?
Muharrem İnce'nin CHP içindeki çete tarafından iftiranın kurgulandığı ve bu çetenin de yazın aynı teknede tatil yaptığını açıklamasının ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. Peki "CHP içindeki çete kim?" Şimdi bu soruların yanıtı aranıyor.
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