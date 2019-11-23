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23.11.2019

Kumpas çöktü! Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Canlı yayında flaş açıklamalar |Video

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın gazeteci Talat Atilla’yı kaynak göstererek “Külliye’ye giden CHP’li Muharrem İnce” iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kumpasın ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu görevinden istifa edecek mi? Muharrem İnce’ye kimler kumpas kurdu? Bu olayı perde arkasında kim var? Tüm bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınına telefonla katılan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay yanıtladı.

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