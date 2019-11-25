İsveç Dışişleri Bakanı teröristlerle görüştü, fotoğraf paylaştı
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde skandal bir görüşmeye daha imza attı. İsveçli Bakan Linde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde eş Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldiğine dair fotoğrafı paylaştı.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde skandal bir görüşmeye daha imza attı. İsveçli bakan Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldiğine dair fotoğrafı Twitter sayfasından paylaştı. İsveçli bakan Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed'i daha önce de makamında ağırlamış, terörist İlham Ahmed İsveçli bakandan yardım istemişti. Linde ise, Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söylemişti.
Linde, fotoğrafın nerede çekildiğinde dair bilgi vermezken fotoğrafın altına terör sözcüsü İlham Ahmed ile para topladıklarını kaydetti.
Linde, geçen ay da terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed'i makamında ağırlamıştı.
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