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İsveç Dışişleri Bakanı teröristlerle görüştü, fotoğraf paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019
İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞTÜ, FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ann Linde skandal bir görüşmeye daha imza attı. İsveçli Bakan Linde, terör örgütü /'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde eş Başkanı ile bir araya geldiğine dair fotoğrafı paylaştı.

Ann Linde skandal bir görüşmeye daha imza attı. İsveçli bakan Terör örgütü /'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı ile bir araya geldiğine dair fotoğrafı Twitter sayfasından paylaştı. İsveçli bakan Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed'i daha önce de makamında ağırlamış, terörist İlham Ahmed İsveçli bakandan yardım istemişti. Linde ise, Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söylemişti.

Linde, fotoğrafın nerede çekildiğinde dair bilgi vermezken fotoğrafın altına terör sözcüsü İlham Ahmed ile para topladıklarını kaydetti.

Linde, geçen ay da terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed'i makamında ağırlamıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den skandal görüşme! İlham Ahmed'i makamında ağırladı İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI ANN LİNDE'DEN SKANDAL GÖRÜŞME! İLHAM AHMED'İ MAKAMINDA AĞIRLADI

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