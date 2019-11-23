Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir." değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan, yayımladığı Öğretmenler Günü mesajında, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, istikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Başta görevi başında şehit olmuş eğitimciler olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Öğretmenlik mesleği sadece eğitim öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerine rol model olan öğretmenlerin öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirdiğini vurgulayarak mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. 2023 hedeflerimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir. Bizler de öğretmenlerimizi her açıdan güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya, huzur ve refah içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz."
Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında rol alacak gençler ve çocukların, öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu memleketi, milleti ve milli iradeyi sahiplenecek gençlerle geleceğimiz her zamankinden daha aydınlık olacaktır. Öğretmenlerimizin de bu büyük sorumluluğun bilincinde olarak, üstün bir vazife şuuruyla sevgiyi temel alarak, ülkemizin yararını gözeterek görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
- Rusya ile 10. ortak kara devriyesi tamamlandı
- Aşk tuzağı çetesi!
- Kalleş saldırı! Sivilleri hedef aldılar
- "Beştepe'ye çıkan CHP'li" yalanının kaynağı belli oldu!
- Bakan Soylu PKK'ya vurulan darbeyi anlattı
- Bakan açıkladı: Sona gelindi...
- Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıktı!
- Dünyada eşi benzeri yok!
- Arif Erdemin nerede olduğu ortaya çıktı
- Son dakika: Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği |Video
- Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
- Rahmi Turan kimdir? Rahmi Turan kaç yaşında, nereli? Muharrem İnce'den sert yanıt!
- Hercai 23. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hercai 23. bölüm fragmanı izle!
- Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
- Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri ne zaman?
- 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?
- Hereke halısı özelliği nedir? Yerli ve milli Hereke halısı nedir?
- Hercai 22. bölüm izle! Hercai 22. bölüm tek parça kesintisiz izle! | ATV
- Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi?
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 15 tatil hangi tarihte?
- Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine böyle döndü...