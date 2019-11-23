Rahmi Turan kimdir? Rahmi Turan kaç yaşında, nereli? Muharrem İnce'den sert yanıt!

Rahmi Turan kimdir? Başkan Erdoğan’la görüşen CHP’li iddiasını ortaya atan Rahmi Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan iddiasında Başkan Erdoğan’la görüşen kişinin Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Turan’ın iddiasına Muharrem İnce sert yanıt verdi. İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.” ifadelerin kullandı.

Rahmi Turan kimdir? Rahmi Turan kaç yaşında, nereli? Başkan Erdoğan'la görüşen CHP'li iddiasında son dakika gelişmesi yaşandı. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, görüşmeyi gerçekleştiren kişinin Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Turan'ın iddialarına Muharrem İnce'den anında yanıt geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İnce, "Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız." dedi.

MUHARREM İNCE'DEN SERT YANIT!

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İnce iddiaları kabul etmeyerek Rahmi Turan'la yargı önünde hesaplaşacaklarını söyledi.

RAHMİ TURAN KİMDİR?

Rahmi Turan, 1939 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ancak nüfus kaydına babası tarafından Bilecik olarak yazdırıldı. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Öğrenciyken spor muhabiri olarak gazeteciliğe başlamıştır. 1960-1961 yıllarında askerliğini Şırnak'ın Uludere ilçesinde yedeksubay olarak yaptı.

Gazete patronu olan Haldun Simavi'nin vermiş olduğu tüm sorumlulukla 26 Kasım 1968 tarihinde ofset tekniği ile yayınlanan ilk gazetelerden olan Günaydın Gazetesi'ni kurup yayına başlattı. Günaydın Gazetesi kısa sürede Türkiye'nin en çok satan gazetesi haline geldi. Tirajı zaman zaman 1 milyonu aştı. 1969 yılında Günaydın Gazetesi'ndeki başarısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin mizanpaj başarı ödünü kazandı. Rahmi Turan'ın basılmış çok sayıda kitabı da vardır. Yazdığı kitaplardan 18 cilt "Kara Murat" romanından 9 tanesini Erler Film sahibi Türker İnanoğlu tarafından sinemaya aktarılmış, Kara Murat rolünü ünlü aktör Cüneyt Arkın canlandırmıştır.

2010 yılında gazete yöneticiliği görevini bıraktıktan sonra Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarı olarak meslek hayatına 2012 yılına kadar devam etti. Ayrıca haftada 4 gün Sözcü gazetesinde de yazı yazmaktadır. Rahmi Turan, evlidir. Murat adında oğlu ve Pınar adında kızı vardır.

Rahmi Turan'ın hayatı "Tirajların efendisi" adıyla kitap oldu. Togan yayıncılık tarafından yayımlanan kitabı, gazeteci Faruk Mangırcı kaleme aldı.