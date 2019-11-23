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Süleyman Soylu: Terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
BAKAN SOYLU PKK'YA VURULAN DARBEYİ ANLATTI

Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı , "Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı , Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir" diyen Bakan Soylu, örgüte katılımda ciddi düşüş olduğunu açıkladı.

"KORKUYORLAR VE ÜRKÜYORLAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonuyla ilgili, "İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir.

KATILIM 108'E DÜŞTÜ

Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi... Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki 'artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik." dedi.

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