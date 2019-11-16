Başörtülü kadınlara saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı: O kişi ben değildim
İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen iki başörtülü kadına durup dururken çirkin bir saldırı gerçekleştiren şüphelinin kimliği ve ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin adının Semahat Y. olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyet ifadesinde her şeyi inkar etmesi, kameralara görüntülerine rağmen ‘yapmadım’ demesi dikkat çekti.
İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen iki başörtülü kadına durup dururken çirkin bir saldırı gerçekleştiren şüphelinin kimliği ve ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin adının Semahat Y. olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyet ifadesinde her şeyi inkar etmesi, kameralara görüntülerine rağmen 'yapmadım, o kişi ben değildim' demesi dikkat çekti. Şüphelinin ayrıca emekli Gıda Mühendisi olduğu belirlendi.
"KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"
Şüpheli Semahat Y.'ye mağdurlar F.Y. ve G.İ.'ye saldırarak onlara küfürler ettiğinin sorulması üzerine "Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. Ben Galatasaray Lisesi'nin orada, Meşrutiyet Caddesi'nde bir hanın içinde adı olmayan atölye ofis yerindeydim. Benim çalışma alanımdır orası… Aktif bir yer değildir. Oradaydım" dedi.
"İÇERİDE YALNIZDIM, KAMERA DA YOKTUR"
Şüpheli ayrıca emniyetin "Bu hususta tanığınız veya içeride kamera kaydı var mıdır?" sorusuna "İçeride yalnızdım, kamera da yoktur. Saat: 15:00 – 17:00 arasında Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir kafeye 3-4 defa gittim. Kahve içtim" dedi.
"PSİKOLOJİK BİR RAHATSIZLIĞIM YOK"
Şüpheli ifadesinin devamında şu satırlara yer verdi:
"Ben görüntüleri kabul etmiyorum. Daha doğrusu o kişi ben değilim. Bugün Karaköy'e gitmedim. Polis benzetmişse şikayetçilerin benzetmesi doğaldır. Psikolojik bir rahatsızlığım yok. Kullandığım bir ilaç yok. Olay günü yani 15 Kasım 2019'da Marmaray'ı kullanmadım. Şikayette bulunan kişileri tanımıyorum, aramızda da bir husumet yok. Üzerime atılı suçlamayı reddiyorum. Ben bütün gün Galatasaray Lisesi civarındaydım. Kamera görüntülerindeki kişi de ben değilim."
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