Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Bu ürünlere dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığınca, alternatif tatlandırıcıların, dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilerek, gıda mevzuatıyla belirlenen sınırlar dahilinde kullanımı sağlanacak. Bu amaçla riskli olduğu belirlenen ithalatçı şirketler ile gıda imalatçıları, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak denetlenecek ve ürünleri analiz edilecek.

Şeker sektörünü önemli ölçüde etkileyen alternatif tatlandırıcıların dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı "Hammaddelerinin Sürdürülebilirliği Projesi" yürütecek. Projeyle şeker sektöründe izleme ve denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, ham madde temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar geçen sürecin iyileştirilerek ekonomik ve ekolojik açılan sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.