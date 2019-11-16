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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Bu ürünlere dikkat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! BU ÜRÜNLERE DİKKAT

ve Orman Bakanlığınca, alternatif tatlandırıcıların, ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilerek, gıda mevzuatıyla belirlenen sınırlar dahilinde kullanımı sağlanacak. Bu amaçla riskli olduğu belirlenen ithalatçı şirketler ile gıda imalatçıları, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak denetlenecek ve ürünleri analiz edilecek.

Şeker sektörünü önemli ölçüde etkileyen alternatif tatlandırıcıların ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ve "Hammaddelerinin Sürdürülebilirliği Projesi" yürütecek. Projeyle şeker sektöründe izleme ve denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, ham madde temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar geçen sürecin iyileştirilerek ekonomik ve ekolojik açılan sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

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