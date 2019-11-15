İstanbul'da başörtülü kadınlara yumruklu saldırı

İstanbul Karaköy’de bir kadın, yolda yürüyen başörtülü kadınlara bir anda saldırdı. Saldırıya uğrayan genç kadınlardan birinin adının Gamze İnce olduğu öğrenilirken, Karaköy Polis Karakolu'na suç duyurusunda bulundukları ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı açıklandı.

İstanbul, Karaköy'de bugün meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadının hakaretleri devam etti.

TARTIŞMA YARATTI

Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

"BEN CUMHURİYET KADINIYIM"

Genç kadınlara saldıran kişinin "Ben Cumhuriyet kadınıyım" ifadelerini kullanarak fiziki temasta bulunduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayın görgü tanığı Süleyman Ekingen A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı;

"Olay esnasında biz rutin çalışıyorduk. Sonradan kamera görüntülerine baktığımızda gördük. Çevrede birkaç dostumuz da İslami giyimlerinden dolayı hakarete uğrayıp darp edildiğini söylediler. Emniyet şu an ilgileniyor. Hanımefendilere yardımcı olduk. Hiç kimsenin kılık kıyafeti veya görüşünden dolayı şiddet görmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Çevredekiler ise bu saldırı karşısında sessiz kalmayı tercih etti ve yoluna devam etti. Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.