İstanbul'da başörtülü kadınlara yumruklu saldırı
İstanbul Karaköy’de bir kadın, yolda yürüyen başörtülü kadınlara bir anda saldırdı. Saldırıya uğrayan genç kadınlardan birinin adının Gamze İnce olduğu öğrenilirken, Karaköy Polis Karakolu'na suç duyurusunda bulundukları ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı açıklandı.
İstanbul, Karaköy'de bugün meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadının hakaretleri devam etti.
TARTIŞMA YARATTI
Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
"BEN CUMHURİYET KADINIYIM"
Genç kadınlara saldıran kişinin "Ben Cumhuriyet kadınıyım" ifadelerini kullanarak fiziki temasta bulunduğu belirtildi.
GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI
Olayın görgü tanığı Süleyman Ekingen A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı;
"Olay esnasında biz rutin çalışıyorduk. Sonradan kamera görüntülerine baktığımızda gördük. Çevrede birkaç dostumuz da İslami giyimlerinden dolayı hakarete uğrayıp darp edildiğini söylediler. Emniyet şu an ilgileniyor. Hanımefendilere yardımcı olduk. Hiç kimsenin kılık kıyafeti veya görüşünden dolayı şiddet görmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
O ANLAR KAMERADA
Çevredekiler ise bu saldırı karşısında sessiz kalmayı tercih etti ve yoluna devam etti. Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan flaş KKTC mesajı
- Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- AK Parti'den Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı
- Mansur Yavaş hakim karşısında!
- Ara tatil başladı! İşte trafikte son durum...
- Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Hükümetten açıklama: Sorgusu devam ediyor
- 4 ilde baskın! Tam 124 kilo...
- İşte CHP'den ihraç edilen Ateş'in savunması!
- İstanbul'da korkutan görüntü
- 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...
- Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı
- Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!
- Son dakika: Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
- Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!
- Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi! "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu"
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı'nda 2 terörist öldürüldü
- Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi