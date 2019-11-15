15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da başörtülü kadınlara yumruklu saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA YUMRUKLU SALDIRI

Karaköy’de bir kadın, yolda yürüyen başörtülü kadınlara bir anda saldırdı. Saldırıya uğrayan genç kadınlardan birinin adının Gamze İnce olduğu öğrenilirken, Karaköy Polis Karakolu'na suç duyurusunda bulundukları ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı açıklandı.

, Karaköy'de bugün meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadının hakaretleri devam etti.

İstanbul'da başörtülü kadınlara yumruklu saldırı İSTANBUL'DA BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA YUMRUKLU SALDIRI

TARTIŞMA YARATTI

Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler tartışma yarattı.

"BEN CUMHURİYET KADINIYIM"

Genç kadınlara saldıran kişinin "Ben Cumhuriyet kadınıyım" ifadelerini kullanarak fiziki temasta bulunduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayın görgü tanığı Süleyman Ekingen A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı;

"Olay esnasında biz rutin çalışıyorduk. Sonradan kamera görüntülerine baktığımızda gördük. Çevrede birkaç dostumuz da İslami giyimlerinden dolayı hakarete uğrayıp darp edildiğini söylediler. Emniyet şu an ilgileniyor. Hanımefendilere yardımcı olduk. Hiç kimsenin kılık kıyafeti veya görüşünden dolayı şiddet görmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Görgü tanığı başörtülü kızlara saldırı anını A Haber'e anlattı |Video SON DAKİKA... GÖRGÜ TANIĞI BAŞÖRTÜLÜ KIZLARA SALDIRI ANINI A HABER'E ANLATTI |VİDEO

Ekrem Kızıltaş: Alışkanlıklarımıza uymayan bir saldırı EKREM KIZILTAŞ: ALIŞKANLIKLARIMIZA UYMAYAN BİR SALDIRI

O ANLAR KAMERADA

Çevredekiler ise bu saldırı karşısında sessiz kalmayı tercih etti ve yoluna devam etti. Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da kadın, kaldırımda yürüyen kadına yumrukla saldırdı İSTANBUL’DA KADIN, KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINA YUMRUKLA SALDIRDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN