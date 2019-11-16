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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
IRAK'IN KUZEYİNDE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

, kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 ’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." İfadeleri kullanıldı.

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