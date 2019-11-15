Hükümetten başörtülü kadınlara çirkin saldırıya sert tepki
Karaköy'de başörtülü kadınlara yapılan saldırı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiç bir zaman emeline ulaşamayacak" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.
Selçuk, mesajında, "İstanbul Karaköy'de başörtülü kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiç bir zaman emeline ulaşamayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı olayla ilgili Karaköy Polis Merkezi Amirliğinde ifade veren Gamze İnce, çıkışta gazetecilere açıklama yapmak istemedi.
Öğrenci oldukları belirtilen İnce ve arkadaşı, yakınlarıyla bindikleri otomobille ayrıldı.
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