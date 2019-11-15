Karaköy'de saldırıya uğrayan başörtülü kızlar esnafa sığındı |Video

Karaköy'de başörtülü iki genç kız çirkin saldırıya uğradı. Kadın saldırganın "ben cumhuriyet kadınıyım" diyerek başörtülü kızlara saldırdığı iddia edildi. Olay sonrası iki genç kız bir esnafa sığındı. İşte çirkin saldırıdan yeni görüntüler...