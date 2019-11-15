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15.11.2019
Son dakika... Görgü tanığı başörtülü kızlara saldırı anını A Haber'e anlattı |Video
İstanbul Karaköy'de iki başörtülü genç kız çirkin saldırının hedefi oldu. Sokakta yürüdüğü esnada hiç bir sebep yokken bir anda kadın saldırgan karşı yönden gelmekte olan iki başörtülü genç kıza fiziki saldırıda bulundu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken olayın gördüğü tanığı Süleyman Ekingen ise yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.
Olayın görgü tanığı Süleyman Ekingen A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı;
"Olay esnasında biz rutin çalışıyorduk. Sonradan kamera görüntülerine baktığımızda gördük. Çevrede birkaç dostumuz da İslami giyimlerinden dolayı hakarete uğrayıp darp edildiğini söylediler. Emniyet şu an ilgileniyor. Hanımefendilere yardımcı olduk. Hiç kimsenin kılık kıyafeti veya görüşünden dolayı şiddet görmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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