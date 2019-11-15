15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran şahıs gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Görgü tanığı başörtülü kızlara saldırı anını A Haber'e anlattı |Video SON DAKİKA... GÖRGÜ TANIĞI BAŞÖRTÜLÜ KIZLARA SALDIRI ANINI A HABER'E ANLATTI |VİDEO
Karaköy'de saldırıya uğrayan başörtülü kızlar esnafa sığındı |Video KARAKÖY'DE SALDIRIYA UĞRAYAN BAŞÖRTÜLÜ KIZLAR ESNAFA SIĞINDI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN