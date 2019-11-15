Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran şahıs gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.
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