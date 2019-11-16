Son dakika: Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi |Video

Son dakika haberi... İstanbul Karaköy'de iki başörtülü genç kız çirkin saldırının hedefi oldu. Sokakta yürüdüğü esnada hiç bir sebep yokken bir anda kadın saldırgan karşı yönden gelmekte olan iki başörtülü genç kıza fiziki saldırıda bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Saldırgan elleri kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi.

Karaköy'de başörtülü kızlara yumrukla saldıran kadın S.Y., adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu, Karaköy'de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza karşısından gelen bir kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, geceyi Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde geçirdi. İfadesi alınan kadın, sabah adliyeye sevk edildi.

Saldırgan kadın S.Y., gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.